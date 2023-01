Cartes jaunes: Calon, Holuigue, Kaba.

Buts: Destrain (1-0,35e), Choisez (1-1, 49e), Piéraert (1-2 c.s.c. 54e), Calon (2-2, 59e), Iglicki (2-3, 63e), Piéraert (3-3, 78e).

TOURNAI: Gianquinto, Piéraert, Brouckaert, Holuigue, Zanzan (68e Amury), Bellia (75e Coqu), Calon, Kaba, Dassonville, Destrain (81e Nejda), Van Wynsberghe (89e Azote).

AISCHE: Rousseau, Iglicki, De Maeyer, Maisin, Gécé, Choisez, Gauchet (90e Thirot), Catinus, Michels (79e Dury), Dethier (84e Joannes), Delooz.

Aische entame la partie pied au plancher, Dethier touche déjà la transversale à la 12e. Les hommes de Jérôme Patris jouent sans complexe et privent Tournai de ballons. Au fil des minutes, la tendance s’inverse. Une déviation de Destrain sonne la charge, Bellia isole Calon à gauche, son centre parfait étant repris par Van Wynsberghe sur l’intérieur de la transversale huit minutes plus tard. Piéraert insiste en déviant de la tête un ballon juste à côté. Le capitaine tournaisien est à deux doigts de tromper son gardien sur un centre de Catinus mais Gianquinto y va d’un joli saut de carpe pour éviter le pire.

On sent qu’un but peut tomber dans n’importe quel camp et ce sont les Sang et Or qui en profitent à dix minutes du repos: Calon centre en retrait pour Zanzan qui tire ; Rousseau ne sait maîtriser le ballon ce dont profite Destrain à l’affût. Les Tournaisiens ont l’occasion de tuer le match quand Calon centre une nouvelle fois pour Van Wynsberghe qui expédie sa reprise loin à côté alors qu’elle semblait plus facile que la première. Michels échoue encore au-dessus avant qu’un dernier tacle ne fasse bondir les visiteurs réclamant un penalty.

Tournai reprend avec une occasion trois étoiles galvaudée par Calon qui ne sait contrôler le centre de Van Wynsberghe dès la 48e. Le match va alors complètement changer d’âme car Aische égalise une minute après: le coup franc de Dethier aboutit à Choisez qui ne laisse aucune chance à Gianquinto. À la 54e, Delooz a tout loisir de centrer, Piéraert coupe la trajectoire et marque contre son camp. On craint pour les Sang et Or que le gâchis ne puisse être épongé mais cinq minutes plus tard, un centre rageur de Destrain permet à Calon d’égaliser et de prouver que Tournai ne renoncera pas.

Aische a bien vite ciblé où il pouvait appuyer pour faire mal et Catinus en profite pour offrir le troisième but à Iglicki qui crochète avant de placer hors de portée de Gianquinto. Les choses se compliquent du côté des Sang et or qui voient avec soulagement un centre de Gauchet échapper à tout le monde. Bellia lance Amury à la rencontre de Rousseau qui a le dernier mot à un quart d’heure du terme.

Malheureux jusqu’ici, Quentin Piéraert réussit à égaliser en profitant d’un cafouillage dans le rectangle à douze minutes du terme. Le match se tend davantage: Dethier, à bout, portant se heurte à une parade juste exceptionnelle de Gianquinto, la réplique est identique sur l’intervention de Rousseau qui dévie la tête de Brouckaert sur la transversale à six minutes du terme. Dassonville décoche un dernier centre vicieux dévié en corner alors que le ballon aurait pu finir au fond. Tout le monde pouvait légitimement nourrir des regrets…

Patris entre deux sentiments

Jérôme Patris le coach de la Jeunesse oscillait comme tout le monde entre deux sentiments après ce match totalement débridé dans sa deuxième partie: "Deux points de perdus ou un de gagné ? J’ai l’impression que le match a été solide dans les duels et partagé. On peut malgré tout se sentir lésé au niveau des occasions et vu le scénario puisqu’on a quand même mené deux fois." Si ses joueurs ont bien entamé la partie, ils se sont surtout réveillés dès le début de la seconde mi-temps alors qu’ils étaient menés: "J’ai rappelé le score du match aller pour titiller un peu l’ego des troupes. Défensivement, il fallait aussi régler certains détails. On était embêtés par les longs ballons dans le dos de notre défense. Ça a été beaucoup mieux par la suite." Qu’est-ce qui a manqué pour gagner alors ? "Pas grand-chose. Un brin de réussite, un ballon dévié, une transversale rentrante ; un peu plus de lucidité défensive aussi. On doit encore travailler là dessus."