La rencontre a été remise dès le matin suite à la présence d’une flaque d’eau dans le rectangle rendant impossible la pratique du football à cet endroit du terrain.

Havelange 1 – Pesche 0

Ce duel entre mal lotis a souri aux Havelangeois. Après un round d’observation, Kone, bien servi par Coene, trouvait l’ouverture à la 32e.

Les Mauves se créaient d’autres opportunités mais sans conclure.

Après la pause, les Poires mettaient la pression mais sans réussir à inquiéter Depaye.

Anhée 5 – Flavion B 1

Flavion trouve l’ouverture à la 20e, via Catteuw. le leader réplique et cinq minutes plus tard, Nama remet les pendules à l’heure.

Juste avant le repos, J.Martin renverse la vapeur.

Au second acte, les Oranges déroulent avec des buts de Virgile Dubois aux 52e et 57e, et de martin à la 86e.

Surice 1 – Assesse 2

Surice débute pied au plancher et à la 13e, Dumont déflore la marque.

Après la pause, Assesse met toutes voiles dehors et à la 53e, Huet rétablit la parité. A la 75e, Tripnaux offre les trois points aux visiteurs qui terminent la rencontre à dix suite à l’exclusion de Conrard (2 jaunes).

Molignée 0 – Pondrôme 20

Molignée, sans réservistes, s’est pris une claque. Les Beaurinois ont donné une leçon d’efficacité avec des buts de Magis (8), Marchal (2), Matagne (2), Hassani (2), Duriau (3) et Bernier (3).

Petigny 4 – Tarcienne 1

Les Leus entament bien la rencontre et à la 15e, Wanschoor ouvre le score. Peu après, Giglio double les chiffres.

Après le repos, Giglio et Gjorgijevski ont corsé l’addition. Nkoué sauve l’honneur des Tarciennois qui terminent la rencontre à dix suite à l’exclusion de Di Bernardo à la 70e.

Schaltin 4 – Gesves 0

Mullens de la tête place les Mauves au commandement. Dans la foulée, Berny double la mise.

Après la pause, Berny, bien servi par Otte, creuse l’écart et Simon clôture l’addition.

Onhaye B 2 – Rochefort B 2

Rochefort met d’emblée la pression et au quart d’heure, Collin débloque le marquoir. A la 52e, Bertrand double les chiffres

Les Walhérois refusent d’abdiquer et arrachent le partage via Poncelet et Steeno.

A noter l’exclusion du Rochefortois Mahin, à la 80e.

Une bouffée d’oxygène pour les «Mauves»

Avant-dernier avec seulement quinze unités, Havelange n’avait pas droit à l’erreur face à Pesche qui ne comptait que trois points de plus. Les Mauves ont fait le boulot en s’imposant sur un score arsenal. «La première mi-temps est à notre avantage, avoue Philippe Dessart. On a les occasions pour se mettre à l’abri mais on manque de réalisme. Après la pause, Pesche a mis la pression mais sans vraiment mettre notre gardien Depaye en difficulté. Le deuxième acte se déroula plus au centre du terrain. Les trois points conquis sont hyper importants avant de recevoir Onhaye B. C’est une bouffée d’oxygène.»

Le leader Anhée s’est fait peur en concédant le but d’ouverture face à Flavion B. «On n’a pas paniqué, reconnaît Éric Jonckers. On n’a pas changé notre fusil et grâce à un collectif mais aussi à des individualités, nous avons pu renverser la vapeur avant le repos. On a repris le second acte sérieusement et très logiquement nous avons pu consolider cette victoire.»