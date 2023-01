"Nous avons éprouvé des difficultés à construire le jeu", confiait le T1 visité, Nicolas Gerondal. Tallier trouvait la faille avant le repos et Bauduin après l’heure de jeu. "Nous n’avons jamais été vraiment inquiétés", se réjouissait le mentor visiteur, Michaël Noël.

Profondeville 0 – Petit-Waret 0

"Le score reflète bien la physionomie de la rencontre", reconnaissait le T1 mosan Éric Suray. L’occasion la plus franche était à mettre l’actif des "Biwacks". Mais Duchêne perdait son duel avec le gardien. À noter le très bon arbitrage de M. Collard.

Jambes 1 – Aische B 5

Coachés par Amet Karadzi en raison de la suspension de Boule Fiévet, les Jambois, menés 1-2 au repos, ont vécu une seconde période compliquée. Gillard (3), Flabat et Gilbert se sont partagé les buts visiteurs. Lajili avait égalisé.

Lustin 1 – Wépion 0

Sevrés de succès depuis le 9 octobre, les Lustinois se sont donné un peu d’air en bas de classement. Le penalty converti par Notte a suffi à leur bonheur. Les "Fraisiers" ont touché le cadre et galvaudé quelques occasions franches. "Boris Remacle a été l’auteur d’un gros match entre les perches", reconnaissait le T1 wépionnais, Sébastien Mercier.

FCO Namur 5 – Eghezée 2

Après avoir pris un départ de rêve (2-0), les Olympiens voyaient leurs invités revenir à 2-1 via Moureaux. Dans la foulée, son équipier B. Gautier sortait sur blessure au genou. En seconde période, le score passait à 5-1 et à 5-2 via Kessler. Herbiniat (4) et J. Corvo se sont partagé les buts visités. "Un succès dédié à Pierluigi Lucifora, qui a perdu sa maman", précisait le T1 Aygun Cinier.

Naninne 1 – Sauvenière 3

De volée, l’inévitable De Groote mettait les "Wawas" aux commandes. Jacquet égalisait peu après la reprise. En fin de match, Bower et Misson offraient un cinquième succès aux leurs. "Nous avons été punis par le réalisme de Sauvenière", précisait le T1 visité, Stéphane Decraux.

Ligny 4 – Rhisnes 1

Les Grognards ont effectué un pas supplémentaire vers le titre. Leruth (5e), Paris (55e), Hennau (76e) et Mascaux (81e) se sont partagé les buts lignards. Gilsoul avait égalisé (43e), avant de recevoir un second bristol jaune (80e).

Grand-Leez B 1 – J. Tamines B 3

Mis sur orbite par Depireux (1-0), les Gembloutois, qui saluaient le retour de Pierre Hairion, oubliaient de tuer le suspense. Les Taminois renversaient la vapeur par Preumont (2) et Bruyr.

« JB » Bertrand se veut prudent

"Mon bilan est très satisfaisant puisque nous n’avons pas raté notre départ, comme la saison passée, se réjouit le T1 lignard, Jean-Baptiste Bertrand. Nous sommes même en tête. Nous gardons beaucoup de sérénité. Je m’empresse d’enlever toute euphorie éventuelle dans le groupe. Les ambitions sont de continuer de la sorte. J’ai assez de saisons dans les jambes pour savoir que l’on ne peut envisager aucun scénario avant fin février. Janvier et février sont des mois cruciaux. La concurrence est rude dans le haut de tableau. La saison est plus disputée que la précédente. À nous d’être plus constants que nos adversaires."

"C’était un gros choc, concédait le T1 rhisnois Thomas Nelis. Quel que soit le résultat, le championnat n’allait pas se jouer sur cette rencontre. Notre bilan est plutôt pas mal. Nous commençons à garder le zéro plus souvent, c’est important. Nous verrons notre classement fin février."