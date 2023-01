Arbitre: Desimpele.

Cartes jaunes: Étienne, Said, Villano, Antoine, Sbaa, Lambert.

Buts: Despas (1-0, 55e), Lambert (1-1, 65e), Remy (1-2, 74e).

CINEY: Monteleone, Bruckner, Kersten, Despas, Verschuere, Otte, Henrotaux, Villano (78e Buakasa), Lambrechts (83e Boujabout), Claude (66e Pajaziti), Antoine.

ROCHEFORT: Lentz, Sbaa, Monmart, Laloux, Lazitch, Étienne (60e Uhia), Remy, Lambert (87e Leleu), Ouedraogo, Cornet, Said.

Dans ce derby disputé devant une belle assemblée, les visiteurs sont les premiers à s’illustrer et prennent le premier quart d’heure à leur compte. Said se défait de Kersten et tente sa chance, mais sa frappe passe au-dessus. Ciney réplique par Antoine. Il se présente seul face à Lentz, qui écarte le ballon. La première grosse opportunité des visiteurs arrive après 25 minutes de jeu. Lambert centre en retrait pour Ouedraogo. Monteleone détourne la tentative de ce dernier, du pied. Bruckner sort de la défense et adresse un ballon parfait à Antoine, ce dernier s’écarte sur le côté gauche, mais ne peut conclure, plaçant à côté. Avant la pause, Monteleone se détend sur un essai lointain de Lambert. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score vierge finalement logique.

En début de première période, Lambrechts sert Claude, qui file vers le but. Lazitch intervient devant l’attaquant cinacien. Juste avant l’heure de jeu, Ciney hérite d’un corner. Lentz ne peut s’emparer du cuir et, sur le cafouillage qui suit, Despas, bien placé au second poteau, pousse le ballon dans le but. Ciney loupe la balle de break sur un essai de Lambrechts dévié par Laztich à nouveau.

Malmenés, les Rochefortois vont réagir rapidement. Sur un corner botté par Said, Lambert récupère le cuir et tente un tir qui, dévié, fait mouche. Quelques minutes plus tard, Remy place un tir croisé qui, dévié lui aussi, permet aux visiteurs de passer devant. La fin de match est plus décousue et, si Rochefort a encore quelques possibilités, Ciney se montre moins présent, offensivement.

Les visiteurs ont évité le piège tendu par les hommes de David Maucq et s’offrent un succès qui leur permet de garder la tête du classement. Le manque d’efficacité des Cinaciens aura pesé lourd dans la balance, au décompte final.

«Cela va nous lancer»

«Nous étions un peu nerveux en première mi-temps et avons loupé plusieurs occasions, confiait Alfred Ouedraogo. En deuxième mi-temps, nous sommes parvenus à faire la différence. Nous sommes vraiment contents de la victoire. Je pense que cela va nous lancer pour la seconde partie de la saison et que nous allons enchaîner.»

«Il faut être efficace»

«C’est un mauvais résultat, mais nous avons tout de même livré une bonne prestation, déclarait Vittorio Villano. Nous avons eu une ou deux opportunités de faire 2-0. Puis, sur un fait de match, on encaisse. On peut bien jouer, mais si on n’est pas efficaces dans les deux rectangles…»