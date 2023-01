Arbitre: Dubois.

Cartes jaunes: Mollet, De Decker, Kleinkenberg, Van den Abeele, Verelst, Tremblez.

Buts: Digiugno (1-0, 41e), Bukran (1-1, 53e), Lisot (2-1, 57e).

BIESME: Jacquet, Verelst, Mollet, Digiugno (59e Dechamps), Lotte, Lambert (65e Nitelet), L. Graulus (86e Chamka), Lisot, Blanchard, De Decker, Van den Abeele (75e Lambot).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette (64e Ar. Defays), Warzée, Kouadio, Kleinkenberg, Bukran, Henrot (83e Gillet), Godfroid (64e Ax. Defays), Tremblez.

L’affiche de la reprise était alléchante et pourtant, la première mi-temps fut bien décevante. S’il n’y a pas eu de round d’observation entre les deux équipes en tête de la tranche, il n’y a pas eu non plus moult occasions franches. La première arrivait à la 30e, des pieds de Kouadio, auteur d’un joli crochet puis d’une frappe qui ne passait pas bien loin du but de Jacquet. À la 41e, Lotte s’infiltrait dans le rectangle condrusien et trouvait Digiugno en retrait. L’attaquant biesmois croquait sa frappe, mais bénéficiait d’un contre favorable pour ouvrir le score. Après la pause, les deux équipes revenaient avec l’envie d’inscrire un but rapidement. À la 49e, une bonne sortie de Minet dans les pieds de Lambert empêchait le jeune Biesmois de faire le break. Cinq minutes plus tard, Tremblez, lancé sur le flanc droit, glissait le ballon à Bukran qui, d’une jolie frappe croisée, remettait les compteurs à zéro. Le Condrusien aurait même pu prendre l’avantage une minute plus tard, mais Jacquet était attentif et repoussait un beau coup franc de Henrot. À la 58e arrivait, déjà, l’un des buts de l’année. Libre d’avancer balle au pied, Lisot cherchait des solutions et, voyant Minet avancé, tentait le lob, pratiquement du milieu de terrain. Impuissant, le gardien condrusien ne pouvait qu’effleurer le ballon pour le dévier sur la barre, avant que celui-ci ne franchisse la ligne. Après ce but d’anthologie, le Condrusien multipliait les contres, mais se heurtait toujours à une défense biesmoise solide. Dans le temps additionnel, Kleinkenberg aurait pu égaliser, mais voyait Verelst lui subtiliser le ballon d’un superbe tacle glissé dans le rectangle.

«Peu d’occasions»

«C’est une victoire importante, contre une très belle équipe, estimait Xavier Thiry. On a dû faire des ajustements, avec une défense inédite. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions et on prend les trois points sur une occasion qui n’en est pas une. Ensuite, on a fait le gros dos et ça nous a souri. On va se concentrer sur le derby face à Flavion, avec l’objectif d’accrocher la 2etranche.»

«Fier de leur réaction»

«Ça s’est joué sur des détails, confiait Damien Trimboli. On n’a pas eu beaucoup d’occasions, mais on aurait pu concrétiser quelques phases où il ne manquait qu’une déviation. Je suis tout de même fier de mes gars et de leur réaction, car on était trop gentils en début de partie.»