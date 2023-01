"Ce ne sera pas simple, concède Gauthier Piret. En plus, le terrain de Manage n’est pas évident, surtout avec les conditions météo actuelles. Mons, lui, a très bien terminé le premier tour et a réalisé plusieurs transferts. Même si ces deux matches ne se passaient pas bien pour nous, nous avons assez d’expérience dans le groupe pour ne pas sombrer par la suite. Mais nous abordons chaque rencontre de manière positive et avec envie."

Installer de la confiance

Lors de la manche aller, Manage s’était largement imposé, en inscrivant quatre buts en moins de 15 minutes. Depuis lors, Tamines a changé d’entraîneur mais n’a recruté aucun joueur. Le départ de Patrick Pratz n’a notamment pas encore été pallié. Mais Piret a confiance dans le groupe actuel. "C’est vrai que ce serait bien d’avoir de la profondeur pour tenir le poste de numéro 9. Mais on peut réaliser de belles choses avec notre noyau. L’idéal serait de réaliser des résultats positifs, pour installer de la confiance dans tout le groupe." Pour cela, il sera important de bien négocier ces deux prochaines rencontres.