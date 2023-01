Sclayn déforcé pour accueillir Bois-de-Villers

Du côté de Bois-de-Villers, Frédéric Gillard s’attend à un match compliqué. "Je pense que la rencontre demandera une belle débauche d’énergie, car nous sommes deux équipes qui mettons beaucoup d’intensité physique et il faudra compter sur un terrain sans doute très boueux. Notre groupe est quasiment au complet, car nous n’avons que deux absents. Je souhaite reprendre sur notre lancée d’avant la trêve. On affrontera le Condrusien la semaine prochaine. On recommence donc par deux rencontres très difficiles, mais on va faire de notre mieux pour engranger un maximum de points."