Ramener la fièvre du samedi soir à Couvin

C’est une nouvelle saison, ou presque, qui commence pour les Mariembourgeois. Avec un seul objectif: le maintien ! "Oui, c’est un peu le début d’un renouveau, souligne le médian Romain Wackers, qui porte désormais, à l’occasion, le brassard de capitaine. Nous ne sommes que des amateurs et on a eu peu de temps pour souffler, mais c’est valable pour toutes les équipes." Avec une reprise le 30 décembre et un amical fructueux à Gerpinnes ce mardi (victoire 1-4). "Il y a eu du bon et du moins bon, comme lors de chaque match de reprise. Mais ça nous a permis de retrouver de bons automatismes."