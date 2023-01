Péril(s) en la demeure pour les « Merles » ?

Autre question à se poser: qu’en sera-t-il des atouts offensifs opposés aux Bruxellois ? Mike Ebui parti à Gosselies et Qendrim Bakija absent pour une blessure au pied, seuls Largo et Olojede pourraient apporter spécifiquement le danger en pointe. Par ailleurs, les hommes de Cédric Fauré n’ont repris que ce lundi et leur match amical à la RAAL La Louvière mercredi soir (défaite 6-0) n'a pas apporté d’enseignements positifs, hormis le retour de Mehdi Kaïda et l’apport du jeune Mamadou Diallo (19 ans). Autant de paramètres à maîtriser pour signer enfin ce premier succès à domicile. Une belle manière de se relancer. Et si la poudre pouvait parler au stade communal, cela ferait du bien dans le silence ambiant.

Arbitre: Jamar Yann.

U. NAMUR: Cédric Fauré aura l’embarras du choix pour constituer son onze, avec un seul absent: Bakija, qui attend le feu vert médical pour reprendre les séances collectives. Le noyau: Prévot, Tonnet ; Vander Cammen, Baudot, Eloy, Largo, Lwangi, Detienne, Erdogan, Valcke, Rosmolen, Ghaddari, Toussaint, Dheur, Degryse, Olojede, Khaïda.