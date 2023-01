L’envie de prolonger la belle série est là chez les « Verts »

Invaincus depuis leur inoubliable expérience trudonnaire, les Meutois entament l’année chez des Rebecquois qui n’ont plus disputé de match officiel depuis le 3 décembre (victoire 3-2 contre Waremme), mais ont affronté Léopold Uccle en amical, vendredi dernier (succès 2-1). Les hommes de Laurent Gomez, qui enchaîneront avec deux autres solides duels (à Verlaine et contre Warnant), ne s’attendent évidemment pas à une partie de plaisir. Mais avec l’envie de prolonger leur belle série et de remonter quelque peu au ranking, le troisième siège n’étant jamais qu’à trois longueurs. "On sent beaucoup d’enthousiasme dans le groupe", soulignait avec plaisir le coach des "Verts" en milieu de semaine. En faisant également le compte des forces disponibles. Le listing des absences confirmées ne mentionnait que les noms de Johan Paquet, Adelin Lecomte et Clément Moors, alors que Francis Farikou devrait avoir surmonté la maladie et que Deli Bajraktari a repris la course.