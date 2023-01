CONDRUSIEN: au complet.

Plus que jamais dans une spirale positive, Biesme affiche enfin des résultats à la hauteur de ses ambitions. Ce dimanche, face au Condrusien, les Biesmois auront à cœur de signer une troisième victoire consécutive et de prendre ainsi leur revanche sur un adversaire qui s’était imposé au match aller (2-1).

"On veut absolument faire un bon résultat pour le premier match de l’année, prévient Xavier Thiry. Nous avions fait un match exécrable à l’aller et on avait été battus dans les dernières secondes, sur un penalty litigieux. Nous avons à cœur de montrer autre chose, qui plus est à domicile, où nous avons déjà laissé filer pas mal de points. Je connais la moitié de leur équipe et leur coach, qui fait d’ailleurs du super-boulot. Ils prennent de moins en moins de buts et continuent d’en planter. Je ne sais pas si cette pause d’un petit mois leur a fait du tort. De notre côté, on veut gagner pour s’isoler à la tranche et prendre six points d’avance sur eux au général. Malgré leur forme du moment, nous ne devons pas les craindre."

En face, Damien Trimboli ne veut pas mettre de pression sur ses joueurs. "Sur les trois derniers matches, nous avions fixé un objectif de 6 points sur 9, confie le T1 condrusien. L’objectif ayant d’ores et déjà été atteint, nous irons à Biesme libérés. La pression est sur les épaules de nos hôtes. Ils sont en forme également et j’imagine qu’ils nous recevront avec un esprit revanchard puisque nous les avions battus au match aller. De notre côté, on revient de loin et on ne veut pas se mettre de pression. On prépare le match de la meilleure manière possible, en espérant continuer notre petit bonhomme de chemin. Mon noyau est complet, je devrai donc faire des choix."