Gedinne: un blason à redorer

Le coach ne pourra compter sur Herbiet, suspendu, alors que Darche, Corio et Medourri sont toujours à l’infirmerie. "Je récupère par contre Martins de Sa et Ciepers", rassure le coach.

Confronté à de nombreuses blessures, Bioul retrouve le sourire et vient de signer un 10 sur 12. Les "Sang et Or" recollent ainsi au top 5. Ils se sont aussi qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe.

"O n est dans une bonne spirale, avoue Michel Grégoire. On vise donc à nouveau le tour final. On espère poursuivre dans cette belle dynamique. À l’aller, on méritait beaucoup mieux après avoir multiplié les situations dangereuses dans les parages du gardien gedinnois. Cette fois, il faudra être plus réaliste. Je devrai toutefois composer sans Helson, Roland, Dache, Igot qui sont blessés. Charles est en examen tandis que Scaillet est aux sports d’hiver. M.Delcourt, est incertain. Et dire qu’on devra disputer trois matches en une semaine."