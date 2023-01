Arquet B ne devra pas mélanger les objectifs

En l’espace d’une semaine, les Vedrinois vont fouler les terrains à trois reprises: demain face à Moustier, mercredi face au Condrusien en coupe et quatre jours plus tard à Namur B, pour le compte du championnat. " Il ne faudra pas mélanger les objectifs que sont le Top 3 et la tranche en championnat, ainsi que la coupe , avertit le coach, Alexis Gambier. Ce dimanche, nous recevons Moustier, qui reste un candidat au Top 4 et présente un groupe solide et expérimenté. C’est une équipe capable de faire très mal à n’importe quel moment d’une rencontre . Même si on a l’avantage de jouer à domicile et qu’on a bien terminé l’année 2022, on devra faire preuve d’une totale concentration . "