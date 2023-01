Un parcours boisé et boueux à Velaine

Le Stevens CX Challenge Cyclocross Namurois entre dans sa dernière ligne droite. Au bout d’une très belle édition 2022-2023. La formule a une nouvelle fois fait ses preuves, avec de nombreux participants, surtout chez les plus jeunes et les adultes. Il reste deux manches au calendrier. Celle de Loyers, près de Dinant, le 15 janvier. Et celle de Velaine-sur-Sambre, prévue ce dimanche. Sur une nouvelle organisation du Ser Vélo Team de Laurent Servais, lui qui vient de mettre sur pied les deux dernières manches, celles du circuit de Mettet. " Mais ce n’est pas vraiment moi qui organise ce week-end, c’est le parrain de Matthis Vandergucht, un de mes coureurs, explique-t-il. Je sais que le parcours proposé sera un peu différent de ce que nous connaissons sur le challenge namurois. Il sera assez dur, un peu plus exigeant que d’habitude. Il sera très boisé et… très boueux ! "