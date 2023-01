Quelle équipe de P2A poursuivra l’aventure ?

À Fraire, le mentor Nicolas Demande parle d’une reprise de compétition "costaude". "On aura affaire à une équipe qui a réalisé un très bon premier tour. Si Amaury Jadin est en vacances, plusieurs étudiants sont concernés par des examens. C’est donc un match difficile qui s’annonce. D’autant qu’en coupe, il n’y a pas le droit à l’erreur. Nous donnerons tout, mais en déplacement, je place Profondeville avec une longueur d’avance."

Pour sa part, Loyers en découdra avec Natoye. "J’espère que ce match tournera en notre faveur, car on n’a plus que cela à jouer, vu que notre saison n’a pas répondu à nos attentes, confie le coach namurois, Pierre Baudelet. On a bien préparé cette échéance, afin de remettre les automatismes en place. Quant à Natoye, il s’agit d’une belle équipe, qui nous avait battus dans les dernières secondes lors du match de championnat".

De son côté, Bastien Gilain se montre prudent. "Face à Loyers, qui n’affiche pas le même effectif en coupe qu’en championnat, nous savons que notre tâche sera difficile. C’est un très beau défi pour les jeunes. Nous n’avons strictement rien à perdre".

Le premier quart de finale aura lieu ce soir, entre la P2 de Natoye et la P1 de Malonne. "On aura en face une des meilleures, voire la meilleure équipe de P1, confie Amory Cleymans. En tant qu’outsiders, on n’aura rien à perdre. On pourra donc jouer sans la moindre pression. J’ai demandé à mes joueurs de se battre à fond afin de ne rien regretter."

En clôture, on aura droit, dimanche à 17 heures, à l’affrontement entre deux autres membres de la P2A, Ohey recevant Belgrade C.

"Défait de sept points en championnat, je m’attends à un match serré, avertit Olivier Hennart. Comme Belgrade possède d’énormes qualités à tous les postes, il ne sera pas facile à battre. Mais, sur un match, tout peut arriver et, si les joueurs sont présents au bon moment, nous pourrons prétendre à une possible victoire. J’espère pouvoir encore faire passer un tour au club d’Ohey. J’estime mon équipe capable de gagner, mais pour y arriver, ce sera ensemble et pas seulement via l’une ou l’autre individualité."

"Se déplacer à Ohey n’est jamais facile, car c’est une équipe physique, prévient Stéphane Plumier. À nous d’imposer notre rythme. En championnat, nous n’avons pas eu la tâche aisée. De plus, un match de coupe n’est pas comparable à une rencontre de championnat. Avec Natoye C, nous sommes encore trois équipes de P2A. Dès lors, au moins l’un d’entre nous sera en demi-finale."