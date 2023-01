Pour ce seizième de finale aller, Laura Zelnyte, l’une des nouvelles recrues namuroises, entame déjà la partie dans le cinq de base. Ce début de rencontre est équilibré, les deux formations répliquant l’une à l’autre jusqu’à 13-13. Deux bombes roumaines poussent toutefois le coach José Araujo à prendre un temps mort après 5 minutes de jeu.

Malgré les shoots parfois précipités de leurs adversaires, les Namuroises n’en profitent pas pour recoller. Sepsi, sous l’influence de Cave, prend même une avance de 11 points, avant une dernière réplique mosane. Le second quart-temps est du même acabit, avec une domination roumaine avérée. Après un temps mort bien exploité du côté de Namur, une réaction se fait enfin sentir avec Wilson à la manœuvre. Les Namuroises reviennent à 34-42, poussant alors Zoran Mikes, le coach roumain, à utiliser son premier temps mort. Les Roumaines remontent la rage au ventre et s’imposent de plis en plus souvent dans la raquette. Elles prennent alors 17 unités d’avance (38-55), avant 5 points, dont un tir primé, de Zelnyte. La première mi-temps se clôture sur ce score malgré une dernière attaque mal négociée de Sepsi.

La rencontre reprend comme la mi-temps s’est achevée, avec une bombe de Zelnyte, qui permet à Namur de repasser sous la barre des 10 points. Sur le repli défensif, Marjorie Carpréaux commet toutefois sa quatrième faute, ce qui force José Araujo à limiter le temps de jeu de sa meneuse dès le début de la seconde période. Le rouleau compresseur roumain se remet en marche, toujours avec Cave aux commandes, soutenue par Hristova et Jespersen. À la fin du 3e quart-temps, le marquoir affiche 53-72 avant un shoot sur le buzzer de Whitted, le second transfert namurois. À l’entame des 10 dernières minutes, Boosten et Matthys grappillent quelques minutes de jeu. Malgré les nombreuses accélérations de leurs adversaires, les pensionnaires du Hall Octave Henry ne craquent pas et montrent leur détermination à ne pas se laisser trop distancier. Un dernier temps mort est pris par José Araujo à 2 minutes du terme (69-92).

Les Roumaines ne marqueront plus et le score est entériné via une dernière bombe d’Eva Rupnik et un jump shoot d’Émilie Saucin. Namur reste ainsi sous la barre des 20 unités: 74-93. Match retour jeudi prochain, en Roumanie, où les Namuroises n’auront, de nouveau, rien à perdre.