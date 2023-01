"Nous comptons de nombreux blessés, avoue le coach mosan, Dany Waeyaert. Dont notre meilleure marqueuse, Eleonore Gilet qui est en vacances au Mexique avec le coach de La Plante. Comme depuis le début de saison, nous sommes déforcés et il faudra faire avec. Même si nous l’avions emporté en championnat, il ne faut pas tenir compte de ce résultat mais c’est sans pression que nous jouerons ce quart de finale."

Les Natoyennes au taquet

Après avoir sorti la P2 de Maillen, c’est une nouvelle équipe de la deuxième division qu’affronte Natoye avec un déplacement à Loyers. "Comme au tour précédent, le discours sera au sérieux et à la prudence." Avec comme objectif d’aller le plus loin possible dans la compétition. "Les filles sont au taquet et on s’est bien préparé de la semaine pour retrouver le rythme." Mais les Loyersoises, la seule équipe qui n’évolue pas en P1 à ce stade de la compétition, vendront chèrement leur peau. Et qui sait, créer une belle surprise ?

La grosse affiche pour Faulx

Une finale avant la lettre ? C’est ce qu’Alain Alexis pense. "Sans doute, avec une équipe de Boninne qui peut compter sur des filles qui jouent un niveau plus haut, relate-t-il. Delveaux apporte beaucoup aux jeunes Boninnoises. De notre côté, il faut reprendre le rythme après trois semaines sans jouer." Pour Boninne, après Malonne, c’est de nouveau un gros morceau pour les filles de Mélanie Le Trequesser.

Le Mosa dans le rôle d’outsider

Dimanche matin, les Rouges de la P1 de Loyers feront tout pour accéder aux demi-finales mais avec un effectif. "Avec le blocus, j’aurai quelques joueuses en moins, raconte le coach loyersois, Stéphane Dehasse depuis les Alpes françaises. C ette rencontre sera aussi idéale pour préparer un mois de janvier décisif avec un calendrier chargé (Boninne, Faulx, La Plante). Tout sera dit si on participe aux play-off ou pas.".

Côté jambois, c’est sans pression que les filles de Florent Seidoff iront rendre visite à leurs voisines. "Nous avons le rôle d’outsider, juge l’entraineur du Mosa. Au ski cette semaine, Justine Suray devrait être de retour pour le duel de dimanche. Et pourquoi pas créer l’exploit et d’atteindre le dernier carré ? On y pense."