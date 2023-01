Les « Sharks » doivent retrouver leur jeu

Après une fin 2022 assez compliquée dans les résultats, les Sharks veulent et doivent repartir de l’avant avec ce premier déplacement à Belleflamme. "On a discuté avec les filles et l’objectif est de finir la saison sur un bilan positif, déclare le coach profondevillois, Jordan Mouchart qui a déjà aussi parlé avec ses filles de la saison prochaine. La plupart sont partantes pour rester même si nous sommes conscients que nous aurons besoin de renforts."