Les filles de Dinant et de Le Roux face aux cadors

Les Dinantaises, qui ont éliminé Anhée C (P3) 0-3 et Ciney B (P2) 2-3 aux tours précédents, reprendront le championnat à Jemeppe, le week-end suivant. "On a fini l’année à la 6e place. Mais on ne s’est pas donnés d’objectifs précis, avec ce noyau qui a récupéré trois nouvelles joueuses, dont deux qui évoluaient en corpos."

Du côté de Le Roux, on a également hérité d’une "grosse cylindrée" avec l’équipe B de Jemeppe, actuelle 3e de P1. Et ce, après s’être défait d’une autre P1, celle de Tellinam (3-2), puis de la P2 de Floreffe (3-1). "Un solide parcours, en effet", souligne Aurore Beudels, qui dirige les Roveliennes et joue toujours sous les couleurs de Jemeppe A, en promotion. "Je connais évidemment la plupart des filles de P1 et leur coach, Janina Fedotova. C’est un bon groupe, très stable depuis des années et qui a encore disputé le tour des seconds pour la montée la saison passée. On prendra tout ce qui sera possible d’engranger. Un set, ou deux, ce serait déjà parfait. Accrocher leur scalp, là, ce serait carrément magnifique. Mais on gagnera surtout en expérience, grâce à cette rencontre."

Troisièmes à mi-parcours, les Fossoises ont bien négocié leur passage en P2. "On réalise un bon championnat, même si on a commis des petits pas de travers, à gauche ou à droite. Ce n’est pas mal, pour un promu qui ne s’est pas renforcé plus que cela. Une fille est revenue de l’étranger, une autre a repris et on a connu un départ. Le noyau, de dix joueuses, est donc globalement identique à celui de l’an passé. Hélas, deux de nos piliers, une attaquante et une centrale, ont été victimes de grosses blessures, l’une juste avant la trêve et l’autre la semaine dernière. Notre objectif de départ était de tenir la route, sachant qu’il y avait trois ou quatre gros morceaux dans la série. Mais je suis persuadée que le groupe a le potentiel pour rester à la troisième place jusqu’au bout. Je ne veux pas leur mettre la pression, mais faire germer l’idée que, si on a la possibilité de rejoindre la P1, il faut la saisir. D’autant que la P3 du club va probablement monter. En tout cas, on doit aborder tous les matchs avec sérieux, en championnat comme en coupe." Voilà les voisines jemeppoises prévenues.