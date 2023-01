Le doublé de Kaise à Mettet

"J’aime vraiment bien ce circuit, il est à la fois très ludique et bien complet, raconte Julien Kaise. Cela n’a pas été simple de gagner. Lors de mon premier succès, comme je n’avais pas de point au challenge, je suis parti en dernière ligne. J’étais donc bien entamé quand je me suis retrouvé à l’avant."

Il a franchi la ligne d’arrivée avec un faible avantage sur Clément Dandoit, quelques secondes d’avance sur celui qui revient à la compétition, pour le plaisir, dans les labourés. "Cela a été serré, mais j’ai su prendre le dessus dans la dernière partie de l’épreuve, continue Julien Kaise. Une fois que je suis passé en première position, j’ai su conserver mon petit avantage. Samedi dernier, sur le deuxième rendez-vous de Mettet, que nous faisions dans le sens inverse, cela a également été serré."

Grâce à sa victoire de la semaine précédente, il avait pu s’élancer dans une meilleure position sur la ligne de départ. "Je me suis retrouvé plus rapidement devant, cette fois dans un duel avec Maxime Van Wynsbergue. On a fait toute la fin de course à deux devant. Je pense que j’étais meilleur que lui physiquement, mais techniquement, il roule vraiment bien ! Il n’y avait donc pas trop d’écart entre nous, mais j’ai su avoir le dernier mot."

Dans quelle catégorie élites ?

Avec son niveau, Julien Kaise vise plus haut que ces succès sur le challenge namurois. Mais gagner fait toujours du bien. "J’ai fait une coupure après le Championnat de Belgique des élites 3, remporté par Thomas Garnier, et je repars sur de bonnes bases, ajoute-t-il. J’étais un peu déçu de terminer quatrième du National. Il y a de plus en plus de niveau dans cette catégorie. Ça devient assez pro. Cela me fait d’ailleurs réfléchir pour la saison prochaine. Quand je vois le niveau de Thomas Garnier, par exemple, je me dis qu’il a largement les qualités pour aller en élites 2. C’est un choix à faire: jouer la gagne en élites 3, mais être bloqué dans cette catégorie. En élites 2, cela veut dire faire le Championnat de Belgique avec les pros, que ce soit en cyclocross ou en VTT. Peut-être vais-je faire le début de saison 2023 en élites 3, pour faire le National de VTT dans cette catégorie, avant de remonter en élites 2, et refaire des épreuves avec les pros."

Avant de finaliser son choix, il va terminer la saison actuelle. Il ne sera pas sur le challenge namurois ce week-end, mais bien à Vilvorde.