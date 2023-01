Même son de cloche du côté namurois, où l’on estime que cette reprise ne vient pas au bon moment. "Il est clair qu’on ne peut essuyer une défaite face à un concurrent direct, explique Hervé Forthomme. C’est un peu un match couperet, avant le retour de la semaine suivante. Et cela, même si d’autres équipes ne sont pas au mieux."

Plus haut dans la hiérarchie, Erpent reçoit Mazy/Spy. "Nous devons renouer avec la victoire contre une équipe bien balancée, rapide, dotée de très bons joueurs et qui s’est magnifiquement reprise. Il faudra compter avec elle pour le deuxième tour, prévient Jean-Louis Jacobs. Notre défense et notre attaque devront être au point. Motivés, mes joueurs sont conscients que les deux prochains mois sont importants pour bien se positionner. Attention à Mazy, qui n’aura rien à perdre, que du contraire. En cas de victoire, il nous rattraperait."

"Erpent possède une très belle équipe et jouera qui plus est à domicile, confie Geoffrey Dieu. À nous de faire preuve de caractère. J’ai confiance en mon équipe pour réussir à bien gérer ce déplacement."