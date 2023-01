Deux matches de gala pour les Namurois

Victime d’une entorse avant la mini-trêve, le gardien Julien Galand pourrait être remplacé par Florian Goderniaux.

Les seizièmes de finale de la coupe de Belgique verront deux clubs provinciaux défendre les couleurs namuroises.

Deuxième en P3A, le MJ Tamines FC ira affronter (21 h) Paloma Deurne, cinquième en Nationale 3A. "Nous prenons cette rencontre comme un bonus et une expérience, précise le CQ et coach Jacky Beaufays. Secrètement, nous aimerions passer un tour supplémentaire et recevoir probablement une N1, ce qui représenterait le summum du match de gala."

Le capitaine et goleador Rossomme est incertain (pubalgie), tout comme De Bruijn (genou) et Hennaux (cheville). Opéré, le gardien Dantine sera remplacé par Lenoir. Barras (équipe B) et Mouriamé (tournoi international) sont absents.

Une heure plus tard, les Vedrinois de la Squadra B, cinquièmes en P2A, accueilleront Anneessens Bruxelles, douzième en Nationale 1. "Nous le prenons comme un match de gala, car jouer une Nationale 1, qui plus est à domicile, n’est évidemment pas chose courante, se réjouit le président Jérémie Deroisy. Même si l’idée d’un exploit se cache dans la tête de certains suiveurs, nous gardons les pieds sur terre. Nous jouerons avec nos armes afin de rendre une belle copie."