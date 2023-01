Arnaud Guillaume se retire de l’organisation

Mais l’entente n’était pas au beau fixe. Cela s’était nettement senti sur la dernière édition, disputée au mois d’août, avec la victoire du Néerlandais Frank Van Den Broeck.

"J’ai effectivement décidé de me retirer de l’organisation du Tour de Namur, confirme Arnaud Guillaume. Et aussi du comité du Royal Namur Vélo. L’ambiance n’était en effet pas très bonne et je ne voyais pas de perspective encourageante me concernant pour 2023. J’ai préféré m’investir dans d’autres projets."

Le jeune Namurois de Surice, âgé de 21 ans, est de plus en plus souvent appelé comme speaker, notamment sur des présentations d’équipe. Il collabore aussi à un site internet de cyclisme et est impliqué dans la communication d’équipes cyclistes. "Je vais aussi me concentrer sur mes études en relation publiques et mon mémoire de fin d’études, qui a pour thème L’organisation des courses cyclistes en Wallonie à travers la communication événementielle. J’ai également envie de continuer à m’investir dans l’organisation de courses."