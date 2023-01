Laurent Gomez pourra compter sur un Meux quasi au complet pour le déplacement périlleux à Rebecq. Il devra composer sans Johan Paquet (suspendu), Adelin Lecomte (blessé) et Clément Moors (absent). "Francis Farikou était malade jeudi dernier et ce mardi. Il devrait être présence à l’entraînement jeudi. Deli Bajraktari a recommencé à courir." Le coach est plus que satisfait de la reprise. "On sent qu’il y a de l’envie, beaucoup de dynamisme dans le groupe. Les joueurs savent aussi qu’ils ont trois matches importants en ce mois de janvier avec Rebecq, puis un déplacement à Verlaine et la venue de Warnant." De bons résultats permettraient d’abord de continuer la belle série de la fin de l’année 2022. "Et surtout de continuer à jouer le haut du tableau en D2", conclut Laurent Gomez. Du côté de l ’Union Namur, 2023 se poursuit comme 2022 s’était terminé, avec un black-out imposé pour la presse écrite régionale.

D3A

Le noyau d’ Onhaye, qui a déjà eu droit à trois séances la semaine dernière, se retrouvait hier soir, sous la houlette du duo Jérémy De Vriendt-Fredo Rejas, Lionel Brouwaeys étant en vacances en famille (prévues de longue date) à l’étranger. "En fonction des grèves dans le transport aérien, il essayera de revenir pour le match de samedi", précise le T2 walhérois, qui devait revoir tous ses équipiers hier. Y compris les trois qui étaient au ski la semaine passée. Si Max Lizen reste évidemment suspendu pour la venue du Pays Vert, Gaëtan Gall est rétabli, alors que Josué Bastin devrait faire son retour. "Arthur Poncelet vient courir, mais est toujours aux soins. Je pense qu’il en a encore pour un bon mois", conclut le portier de l’Agauche.

Malgré une reprise le 8 janvier, Aische a eu droit à une véritable trêve en fin d’année: "J’ai donné congé aux joueurs du 15 au 29 décembre sans véritable programme, libre à eux de rester en mouvement. C’est beaucoup, je sais, mais ils en avaient vraiment besoin, confie Jérôme Patris. Mardi on a joué un match amical à Genappe (P1 Brabant) et j’ai pu faire tourner. Nicolas De Maeyer est de retour comme prévu, c’est une bonne nouvelle. C’est également le cas de Wim Dury. Simon Javaux reprendra à 100% la semaine prochaine. Par contre Daout et Lempereur ne sont toujours pas rétablis". La mauvaise nouvelle, c’est la blessure de Nicolas Grégoire : "On a vraiment la poisse. Il a couru sur un gros caillou et mardi il ne savait pas poser le pied à terre. On attend des nouvelles".

Tamines est de retour aux affaires depuis mardi passé. Initialement, Balog et les siens devaient reprendre les entraînements ce 3 janvier. Mais le report de la rencontre à Manage ne leur a offert qu’une petite semaine de repos. Certains joueurs étaient encore en vacances la semaine dernière mais à présent, tout le monde est revenu afin de préparer au mieux la rencontre de ce dimanche à Manage.

"Les joueurs brésiliens ne sont pas qualifiés pour le match de ce week-end car c’est une rencontre du premier tour. Ils le seront peut-être pour le début du second tour. Je n’ai pas encore d’informations précises par rapport aux joueurs lituaniens", précise Tibor Balog qui devra se passer de Boudar (suspendu). Bojovic et Lamort, eux, sont incertains.

Du côté de Couvin-Mariembourg pour la première de 2023, on sera au grand complet, ou presque, pour la réception du leader montois. "Aucun suspendu et aucun blessé à déplorer, relate le t1 mariembourgeois, Fabrice Lebrun. Seul Patrick Pratz ne pourra pas être qualifié pour la rencontre." Et avec une première également pour le T2 Joël Van den Noortgate. "On se connaît deja fort bien, ayant joué contre lui plus jeune, travaillé aussi avec lui à la coordination des jeunes à l’Olympic Charleroi. Tout se passe pour le mieux" souligne le mentor fagnard.

D3 B

Ciney qui sera opposé à Rochefort pour la reprise samedi soir, a repris les entraînements cette semaine. "Nous avons repris mardi et aurons encore deux séances cette semaine, indique David Maucq qui aurait aimé reprendre plus tôt. Mais, la trêve a été courte et beaucoup de joueurs auraient été absents. Nous ferons donc de notre mieux pour être prêts pour ce gros match." Pour le derby, Ciney sera au complet, si ce n’est Audran et Mignon dont la saison est terminée. "Nous avons décidé de ne pas nous renforcer durant ce mercato et de terminer la saison avec notre noyau actuel", termine David Maucq.

Leader, Rochefort a repris les entraînements mardi, avec un noyau au complet (sauf Marrazza en revalidation). Un second entraînement est prévu vendredi. Un premier derby attend les hommes de Rentmeister à Ciney, ce samedi. Ensuite, un amical face à l’Excelsior Virton est programmé mercredi prochain, pour retrouver du rythme. "Tout roule ! Tout le monde est là", confirme le T1 Rentmeister. Les derniers blessés s’entraînent presque normalement. Bernard a retrouvé les entraînements collectifs, mais sans contact. Geurde, Bertrand et Thomas pourraient retrouver du temps de jeu face à l’Excelsior. Kenni Senga, qui souffrait d’une blessure au genou avant la trêve, est lui opérationnel. Tous les feux sont au vert à Rochefort pour lancer la deuxième partie de saison.