Les ados ont bien préparé leur saison au WEX

L’édition 2022 du tournoi indoor organisée au WEX de Marche-en-Famenne par le club de Namur, a rassemblé une soixantaine d’équipes. " Avec les inscriptions tardives, on en a précisément comptabilisé 59, pour 47 l’an dernier. On est donc reparti à la hausse, après l’annulation de 2020 pour cause de pandémie , signale Nancy Pauwels. Nous avons accueilli plus de garçons que de filles, et beaucoup d’adolescents, par rapport aux plus petits. Nous avons d’ailleurs dû annuler la journée du mardi 27, qui était réservée aux catégories U10 à U12. Nous les avons regroupés dans une poule unique, le vendredi après-midi. L’explication tient sans doute au fait que ces jeunes avaient déjà eu droit à trois journées de championnat. Cela a sans doute incité les parents à observer une pause entre les fêtes. Mais les formations U14 à U19, elles, vont seulement entamer leur compétition. Pour elles, ce tournoi était donc une bonne occasion de préparer leur saison. "