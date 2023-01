Namur s’offre une affiche de Ligue A

Pour le passeur de la N3 namuroise, l’intérêt de cette manifestation est centré sur les jeunes. "S’ils veulent voir du volley masculin de haut niveau, ils doivent aller jusqu’à Waremme ou dans le Brabant Wallon, et payer leur place 10 €. Ici, l’entrée sera gratuite. Le but, c’est de leur montrer ce qu’est un match de ce calibre, et de nourrir leur motivation. Selon moi, c’est un événement exclusif. Car, s’il y a déjà eu des duels de division d’Honneur dames sur Namur, voici plusieurs années, je pense qu’on n’a jamais eu droit à une telle affiche en messieurs. On est, certes, très près des fêtes, mais c’était quasiment la seule date possible au calendrier. Le championnat de la Ligue A redémarre d’ailleurs ce week-end. Ce match fera donc office de préparation pour eux", ajoute Clément Evrard, qui s’est investi dans le comité namurois. "Je suis surtout responsable du bar et j’entraîne les garçons, les mardis et jeudis, avec Pierre Henry. Cette organisation s’ajoute aux activités que les équipes du club mettent sur pied par elles-mêmes, en cours de saison. Des membres de plusieurs d’entre elles seront sur le pont pour nous aider, ce mercredi. L’arbitrage, lui, sera assuré par les frères Schmets, dont Martin, qui joue avec nous en N3, et un autre juge de ligne. On leur offrira un repas, ainsi qu’aux joueurs, après la rencontre."

La veille, le Namurois et ses équipiers auront repris le collier, sur le terrain d’entraînement. "On a l’occasion de commencer l’année par un grand coup, à Dilsen, samedi soir. On avait eu très dur à l’aller. C’est la reprise, il y aura un long trajet… Ce ne sera pas facile. Mais on fera tout pour ramener un bon résultat. Car cela pourrait déjà être déterminant."