Les résultats des finales à Profondeville

Du 27 au 30 décembre, le complexe sportif de la Hulle à Profondeville a accueilli le " SC Indoor Tournament ". Un événement organisé par Sports Consulting, Nicolas Melain et Grégory Stelzel, et qui a rassemblé quelque 140 équipes (de football et de football en salle) de la région. Plus de 1000 joueurs, âgés de 7 à 16 ans, se sont affrontés au cours des 400 matches.