BASKET-BALL

En play-off de P1, la jeunesse de Belgrade affronte l’expérience malonnoise, tandis que Natoye et sa très jeune équipe défie des étudiants erpentois, un brin plus routiniers. Les deux plus jeunes équipes s’affronteront finalement en finale après un certain suspense lors de la demi-finale 100% namuroise. Belgrade confirmera sa détermination, étant sacré champion en deux manches. Chez les dames, ce sont les Jaunes de Boninne qui défieront Loyers B en finale après avoir respectivement sorti Malonne et La Plante en demi-finale. La montée en R2 est d’ailleurs acquise dès le départ pour les deux finalistes. Mais les Boninnoises de la jeune coache Perrine Drygalski - qui fait sensation pour l’occasion - décrochent les lauriers.