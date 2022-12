Une grande première réussie à Profondeville

Du 27 au 30 décembre, le complexe sportif de la Hulle à Profondeville a accueilli le "SC Indoor Tournament". Un événement organisé par Sports Consulting, Nicolas Melain et Grégory Stelzel, et qui a rassemblé quelque 140 équipes (de football et de football en salle). Plus de 1000 joueurs, âgés de 7 à 16 ans, se sont affrontés au cours des 400 matches. Les qualifications programmées les mardi (U8, U11 et U14), mercredi (U9, U15 et U16) et jeudi (U10, U13 et vétérans), les finales se sont déroulées vendredi.