Une 13e place inespérée pour Thibault Voglet

Dans un coin de l’esprit, Thibault a deux objectifs. Le premier est réalisable: atteindre un top 50 dans ce qui constitue une des compétitions les plus relevées de l’année, sur le site très varié de Vallee de Bravo, avec des reliefs, de la plaine, des confluences, des choix multiples et compliqués, des manches créatives. Le second relève plus du rêve: signer un top 20 et se qualifier immédiatement pour la prochaine super finale.

1 000 km et 50 h de vol

Seul Belge engagé cette année, le troisième de l’histoire du parapente belge, le professeur d’éducation physique enchaîne les manches et les bons résultats. Au total, après trois jours d’entraînement à la découverte des conditions mexicaines, il a dix jours de compétition au programme, entrecoupés par une journée de repos. "C’est éprouvant. Nous avons des parcours de 85 à 120 kilomètres à réaliser. Le premier but est de parvenir à boucler la distance. Le second est de la terminer le plus rapidement possible. En ce qui me concerne, j’ai réussi huit manches sur les dix. Heureusement, les deux moins bons résultats sont supprimés du résultat final. Au total, j’ai parcouru près de 1000 kilomètres, ce qui correspond à une cinquantaine d’heures de vol sur les 13 jours, en comptant les entraînements", précise le vice-champion de Belgique.

Regard tourné vers 2023 (et 2024)

Celui qui tente de combiner au mieux une carrière professionnelle et une carrière sportive, tout cela sans avoir un quelconque statut puisque le parapente n’est pas reconnu par l’Adeps, termine à une inespérée 13e place, à l’issue d’une saison incroyable. "Je sors de cette compétition grandi. Cette 13e place est la cerise sur le gâteau. La saison est maintenant terminée et le regard est déjà tourné vers 2023, où j’espère pouvoir récupérer le titre de Champion de Belgique et confirmer les bons résultats réalisés cette année, avec, en point de mire, les Championnats du Monde, qui se déroulent en mai, en France, dans les Alpes".

Et même si c’est encore (très) loin, en mars 2024, Thibault devrait être de la partie pour la prochaine super finale, au Brésil.