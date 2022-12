Un nombre croissant de participants à Éghezée

"Progression et amusement sont les deux objectifs du stage, confie Sandrine Martin. Outre les enfants du coin, on note la présence de pas mal de nouveaux qui sont venus découvrir notre univers. Et beaucoup de très jeunes enfants. Avec ces derniers, on essaie de faire beaucoup par le biais du jeu. Apprendre à dribbler, à shooter. Bref on travaille les fondamentaux du basket".

Ce mardi, une partie des stagiaires plus âgés étaient placés sous la direction de Benoît Yernaux, très actif dans le monde sportif éghezéen. "Chaque jour, on fait une tournante avec les coaches, explique ce dernier. Et chacun a un peu sa façon de voir les choses, ce qui n’est pas négatif. Pour les plus grands, on essaie de corriger leurs erreurs avec en fin de journée des matchs, 3 contre 3, 4 contre 4. Et tout cela sans oublier planning organisé par la direction du stage".

L’autre maître à bord en ce début de semaine, c’est "Popol" ou Jean-Pol Van Opstal, un entraîneur qui officie du côté de Charleroi et qui a travaillé avec les Bozzi, Goethals et Marnegraeve. "C’est un réel plaisir pour moi de venir ici à Éghezée. J’adore travailler avec les jeunes et notamment avec des gens comme Sandrine Martin. Du bénévolat en quelque sorte. Jour après jour, on essaie de faire progresser les enfants avec au départ un travail basé sur les fondamentaux. Ceci dit, l’évolution se fait également suivant le niveau des joueurs".