Trois coureurs qui ont marqué 2022

La progression de Moniquet

Il a été omniprésent cette saison. Pour sa deuxième année chez les pros, pour sa deuxième saison au plus haut niveau du vélo, dans le World Tour, Sylvain Moniquet a été très régulier. Il a franchi un nouveau cap et a pris du crédit chez Lotto-Dstny, où il a prolongé alors qu’il avait reçu d’autres propositions, dont celle de Cofidis. Bien présent à l’avant du peloton, mieux positionné, il s’est beaucoup échappé, comme à Liège-Bastogne-Liège. Mais il a aussi été chercher des résultats, comme avec sa quatrième place sur l’étape de l’Etna, sur le Tour d’Italie. Il a obtenu plusieurs Tops 10 (4e et 10e d’étapes et 7e du général du Tour d’Allemagne, 7e du GP des Cantons d’Argovie, 8e à Besançon) et a échoué d’un rien pour le Top 10 sur le très relevé du Tour de Pologne. Toujours disponible, le grimpeur de Landenne n’oublie pas d’où il vient et n’hésite pas à encourager les jeunes coureurs, qui le prennent de plus en plus en exemple.

Place rejoint Axel Merckx

On ne peut pas parler de Maxence Place comme la révélation de la saison. Le Biesmois l’avait été en 2021, en remportant notamment la Philippe Gilbert, alors qu’il n’était que première année chez les juniors. Mais il a confirmé cette saison, avec de nouvelles prestations internationales, comme avec sa victoire en Italie, sur le Trophée Dorigo. Ou avec sa quatrième place à Aubel-Thimister-Stavelot. Vainqueur chez les 17 et 18 ans du DH Challenge Ekoï (comme Sylvain Moniquet), le classement de régularité des jeunes coureurs wallons, Maxence Place a aussi été recruté par Axel Merckx pour son arrivée chez les espoirs, dans la formation continentale Hagens Berman Axeon.

Antoine Jamin 5e à l’Euro

Annoncé comme un grand talent depuis de nombreuses saisons, Antoine Jamin a marqué les esprits cette année. Le très prometteur vététiste, membre de la formation BH-Wallonie Team, a bien su se remobiliser après sa fracture du coude subie au championnat de Belgique de mountain-bike. Il a parfaitement rebondi en cyclocross, son autre discipline de prédilection. Vainqueur d’une épreuve en Flandre, il s’est hissé parmi les meilleurs internationaux en se classant cinquième du Koppenberg et surtout cinquième du championnat d’Europe, disputé à domicile, dans le cadre du cyclocross de Namur, après avoir intégré l’équipe nationale.