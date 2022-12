Jamin à Loenhout ce vendredi

Il a vibré, mercredi, dans l’obscurité de Diegem. Antoine Jamin s’est aligné pour la première fois sur cette épreuve unique, très particulière. Le rendez-vous de la périphérie bruxelloise se déroule en fin de journée, quand le soleil s’est déjà couché, avec un parcours éclairé par des spots, devant un public très bien garni. "Cela a été une belle expérience, c’est la première fois que je roulais comme ça, dans le noir, raconte le Namurois. Cela a été une très belle course, même si circuit ne me convenait pas extrêmement bien. Mais je m’y suis bien plu, il y avait vraiment beaucoup de public." Deux jours avant, il s’était classé neuvième sur la difficile épreuve de Gavere. "Je pense que je pouvais faire mieux, mais je rentrais d’un stage d’entraînement en Espagne, avec mon équipe. Je n’ai pas eu le temps de récupérer ni de me reposer, avec les repas des fêtes de fin d’année."