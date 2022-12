Des épreuves relevées et renommées

La saison a également été riche en termes d’organisation de courses. Avec le traditionnel Tour de Namur, solidement disputé et remporté par le Néerlandais Frank Van Den Broek. Mais aussi avec de nombreux interclubs qui attirent les meilleurs coureurs du pays ou étrangers. Comme les courses de côtes de Couvin (victoires du Wallon Édouard Claisse, Aless De Bock et Milan De Ceuster) et celle de Vresse (succès de Robbe Claeys et des Néerlandaises Anna Van Der Meiden et Megan Arens), la manche de la Top Compétition des cadets organisée à Vezin gagnée par le Flandrien Cedric Keppens, la manche de Coupe de Belgique des élites et espoirs du GP du Vélodrome de Rochefort dominée par l’Albanais Ylber Sefa. Sans oublier l’AG Tour de la Semois gagné par l’Italienne Confalonieri et le GP de Wallonie, dans ses versions masculine (succès de Mathieu van der Poel devant Biniam Girmay !) et féminine (victoire de Julie De Wilde).