NAMUR: TITRE, SILENCE ET DÉMÉNAGEMENT

Début avril, avec onze points d’avance à trois matchs de la fin, l’Union Namur et son équipe a forte connotation régionale décroche le titre sur la pelouse d’un rival, la Jeunesse Tamines. La D2, une première étape pour le président Annet, ambitieux et impatient. Le début de saison 2022-2023 le confirme avec le départ forcé du coach Olivier Defresne, plus en phase avec son président. Un président qui refuse de s’exprimer publiquement et qui décrète, dans la foulée du licenciement du coach, d’interdire tout contact entre ses joueurs et la presse régionale. Un " black-out " toujours en cours.