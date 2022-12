Depuis quelques années, les trails nocturnes semblent prendre une place importance dans le calendrier belge. Et la province de Namur bénéficie de quelques pépites en la matière. En début d’année, c’est le Trail de la Chandeleur, à Malonne, qui lance les festivités, suivi de près par celui de la Sibérie, à Profondeville. Plus tard, on retrouve le Trail des Lumeçons, organisé par le Tri4Us. En fin d’année, le Maredret Night Trail et le Maredsous Christmas Night Trail clôturent l’année.

Le dernier homme debout

25 mars ! Une date marquée d’une croix au calendrier de nombreux traileurs, comme par exemple les recordmans du monde d’ultraendurance, Yvo Steyaert et Merijn Geerts. C’est la date du "Dernier Homme Debout" qui se déroule annuellement à l’Andenne Arena. LDHD fait partie des rendez-vous incontournables du calendrier belge, mais également LDDD, la "Dernière Dame Debout". Cette année, 351 sportifs ont tenté leur chance au tirage au sort, et 250 seront de la partie. Verdict le 26 mars…

Trail au Fil du Bocq

Systématiquement sold out, le Trail du Fil du Bocq, qui se déroule dans le superbe village d’Evrehailles, est un trail de puristes. Pas de chichi, mais un retour à ce qui plaît: des traces exceptionnelles, des parcours de 12 (le p’ti Bocquet), 24 (trail du Bocq), et 36 kilomètres (trail des Sauvages), une ambiance toute particulière et une after party qui reste dans les mémoires. Le rendez-vous est pris pour le 1er avril prochain.

Ciney Golden série

Pas peu fiers de leur piste d’athlétisme, les Archers voulaient absolument la mettre en avant. Ils ont décidé de créer le "Ciney Golden Series", un meeting de grande ampleur qui s’est déroulé en soirée en juillet dernier. La première édition fut un énorme succès qui doit en amener beaucoup d’autres. L’idée était de proposer à Ciney un événement comme ceux qui existent en Flandres, lors des Flanders Cup, et de permettre aux athlètes de réaliser des performances incroyables.

Fête et sport

Les sportifs sont festifs. Cela n’est plus à démontrer. Et ça, Florian Badoux, à la tête de l’ASBL Sport et Tourism Promotion, l’a bien compris. En septembre dernier, c’était la 6e édition du Relais Wallon, une épreuve qui se déroule en amont des Fêtes de Wallonie. Course relais par équipe de 4, le Relais Wallon est une épreuve où le pèkèt coule à flots. Cela n’empêche pas de très bons athlètes de créer la meilleure des équipes pour tenter de décrocher la victoire finale.