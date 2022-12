Gérard Legrand: un nouveau succès

Comme ce fut déjà le cas les dernières années le " Christmas Basket " connaît une belle réussite et fait de plus en plus recette. " Cette année près de 900 inscriptions pour 690 l’année dernière, soit à nouveau très beau succès ". confie fièrement le Directeur Gérard Legrand. " Ce stage se déroule du 26 au 29 décembre dans 23 centres dont 9 en province de Namur. Comme toujours, l’encadrement sera au top avec les coaches reconnus comme Frédéric Dusart, Pascal Angilis, Laurent Costentiello, Bastien Gilain, Sélim Béca, Michel Bechoux, Didier Thémans et bien d’autres et d’ajouter Réservé aux jeunes basketteurs (U8 à U21), il s’agit d’un stage d’initiation et de perfectionnement en basket-ball " .