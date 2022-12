160 participants pour la première édition

Le 5 kilomètres est la plus petite distance proposée, sous la forme de deux boucles de 2,5 kilomètres mais également la plus populaire. Benjamin Dandoy termine avec une avance confortable de près d’une minute sur Tom Nezer et Sacha Thiry. Du côté des dames, la victoire revient à Mia Julin, avec six secondes d’avance sur l’athlète de la Trifly, Sarah Tallier qui gagne le sprint de la seconde place devant Maya Dussard.

Marie Honin impressionne

Distance peu conventionnelle, le 7,5 kilomètres n’attire qu’une vingtaine de concurrents. Julien Verraver boucle les 7,5 kilomètres avec une avance considérable de plus de quatre minutes sur Tanguy Pierard. Noah Castelli complète le podium. L’écart est aussi important chez les filles en faveur de Léona Dogot. Fabienne Daine et Lison Bovy se contentent de la deuxième et la troisième place.

Parmi les 45 concurrents alignés sur la plus longue distance de 10 kilomètres, l’athlète de la Vinothèque Vincent Mottoul s’impose devant… la première dame ! Marie Honin signe une belle seconde place au classement scratch. Le troisième est en réalité le second homme, Xavier Honnay. Il termine devant Cédric Tamigneaux. Manon Lambotte, 13e du scratch et Sarah Tallier, déjà seconde sur le 5 kilomètres, 19e, complètent le podium.