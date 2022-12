Victoire de la paire Cordier-Janssens à Moustier

Nouveau succès pour le challenge de doubles organisé par le club de Moustier. " Pour cette 21e édition, on affichait complet, avec 48 équipes, souligne Michaël Bonne le juge-arbitre. Le plateau était relevé avec cinq séries B et 18 séries C. Le club local était aussi bien représenté avec 25 affiliés qui préparaient les championnats provinciaux. "