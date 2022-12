L’embellie par les jeunes

Début avril, les Floreffois de Nicolas Piraux décrochent le titre en promotion B, à une journée de la fin. Mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt des déceptions, avec la disparition de plusieurs équipes chez les dames (Profondeville, Jemeppe et Romedenne en N2, Namur B en N3) et la descente de N1 de Namur A. On soulignera tout de même la 3e place des filles de Lesse & Lhomme en promotion C.

En provinciales, la P3 messieurs de Le Roux entame la belle moisson de titres du club fossois, car les filles de P4 et de P3 se parent également des lauriers, quelques semaines plus tard. Anhée B en fait de même en P2 et Ohey en P1, après un long bras de fer avec Jemeppe.

Le 14 avril, l’équipe nationale messieurs de la police belge décroche sa qualification pour le championnat d’Europe en remportant ses deux matchs contre la Norvège, au centre Adeps de Jambes.

La salle de Sart-St-Laurent fait le plein, le 1er mai, pour accueillir les finales de coupe provinciale. Namur réalise le doublé messieurs -dames, respectivement aux dépens de Ciney et d’Ohey.

La veille, le Profondevillois Bernard Dewilde a été élu comme administrateur de l’entité namuroise à la fédération francophone.

Une semaine plus tard, les garçons de Lesse & Lhomme A terminent 3e du tour final des seconds de P1 et sont invités à grimper à l’étage promotionnaire.

Mondial et Monza pour Pauline Martin

La saison des transferts est marquée par le retour de Valérie El Houssine à Namur, alors que Gembloux reconstruit son noyau, suite à de nombreux départs. Le Sambrien Fabio Cocchini, libero à Waremme, prend les rênes des Floreffoises de promotion.

Fin juin, les jeunes Namuroises Inès Cambier et Léa Hubeaux sont invitées à prendre part à un entraînement des Young Yellow Tigers. Deux semaines plus tard, elles vont chercher, avec la sélection francophone (où figurent également Lou Doneux et Clémentine Pierard), une place de finaliste au réputé tournoi de Barcelone.

En début de saison, Inès Cambier (16 ans) répond à l’appel de la prestigieuse école de Vilvorde et quitte donc Namur.

Chez les messieurs, Gembloux doit "scratcher" son équipe de promotion. Damien Bouvier rejoint la N3 de Walhain.

À partir du 23 septembre, Pauline Martin participe au championnat du monde avec les Yellow Tigers. La Floreffoise a l’occasion de monter au jeu face à l’Italie. Un pays qu’elle rejoint dans la foulée, ayant été recrutée par le club de Monza.

Fin octobre, Gembloux et Janina Fedotova mettent fin à leur collaboration. La N2 dames est confiée à Audry Frankart. Jérôme Cornet quitte son poste d’entraîneur de Jemeppe (promotion garçon) et reprend, début décembre, celui des filles de Namur (promotion), suite au départ d’Olivier Gilson.

Tchalou vient disputer son match retour de Challenge Cup, face aux Turcs d’Ankara, dans un Couvidôme plein comme un œuf, le 30 novembre. Les protégées du T2 lustinois David Deschambre y glanent un set.

À mi-parcours, les Namuroises de Dominique Colin trônent en tête de la N2A. Les messieurs du club, eux, sont troisièmes en N3A. En promotion, on a droit à un joli tir groupé des filles de Floreffe, Namur et Beauraing, qui occupent le top 4 de la série B.