Le Christmas basket a toujours son succès

Outre les fêtes, la période de Noël annonce également une nouvelle édition du Christmas basket. Il a d’ailleurs ouvert ses portes ce lundi, à Loyers par exemple. Trente-quatre stagiaires, dont la grande majorité est loyersoise, et dont les catégories oscillent entre les U6 et les U16, s’adonnent à leur sport favori pendant quatre jours. Dix joueurs des U12 de Loyers y sont présents: ceci permet alors de renforcer les liens et de créer une ambiance d’équipe. Leur coach, Steph Dehasse, en est ravi.