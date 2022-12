En effet, cela fait bientôt 35 ans que je consacre une partie de mon temps à la formation des jeunes, quel que soit le club dans lequel j’évolue. Aujourd’hui, je donne des entraînements aux jeunes des clubs de Rhisnes et les Isnes. C’est toujours un plaisir pour moi de voir évoluer un jeune tant sur le plan technique que tactique mais aussi de le voir acquérir les valeurs que véhicule le tennis de table, comme la maîtrise de soi par exemple.

Aux Isnes, quelle structure avez-vous mis en place ?

On a la chance d’avoir quatre entraîneurs: Aurore Debelle pour le babyping, Loïc Dewez et moi-même pour la pré-initiation deux fois par semaine et Alain Hendricks pour le perfectionnement des jeunes et des adultes, trois fois par semaine. On a par ailleurs mis en place un entraînement des séries C, en collaboration avec le club de Rhisnes. Avoir une telle politique orientée vers les jeunes pour une petite structure telle que celle des Isnes est assez exceptionnel. Nos jeunes ont beaucoup de chance.

Incitez-vous les jeunes à participer aux différentes organisations provinciales, comme le circuit des jeunes ?

Oui, bien sûr. Ces compétitions ont plusieurs avantages. Elles permettent aux jeunes de jouer contre des enfants de leur âge et de leur niveau, ce qui n’est pas toujours le cas en championnat. Elles permettent aussi de disputer plusieurs matchs en une seule journée. Enfin, elles stimulent l’esprit d’équipe.

Quels sont les jeunes qui vous ont marqué ?

Bien entendu, je ne peux pas ne pas citer en premier lieu mes filles, Sylvie et Anaïs. Elles ont fait partie de la « génération dorée » des Isnes avec Geoffrey et Sébastien Bolain et Alexandra Booms. Ils engrangeaient toujours un grand nombre de médailles aux différentes compétitions provinciales et nationales. Plus récemment, il y a aussi eu Soléane Anciaux et certains joueurs de Sauvenière, comme Sylvain Bertens, Mickael Caplier, Nicolas Michel, Lea et Stanny, tous devenus de bons séries C ou B.

Quel est votre meilleur souvenir en tant que joueur ?

En termes de résultats, j’ai été finaliste en série D aux championnats provinciaux. Mais je préfère davantage parler de mes participations aux différentes compétitions internationales vétérans, dont plusieurs championnats du monde et d’Europe avec mes amis, Francis Trefois, Freddy Romainville, Marc Lambot et Paul Damain. Ces compétitions sont conviviales et on y rencontre des joueurs de tous pays qui partagent la même passion.

Quel objectif avec les Isnes en championnat ?

Avec mon équipe, en division 3, nous visons avant tout le maintien. En termes d’objectifs pour nos jeunes, nous souhaitons avant tout pouvoir les soutenir dans leur progression et leur proposer chaque année la division qui leur convient et qui leur permettra de continuer leur évolution.