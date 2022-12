Les buts de Dogot (3), Delescaut (2), De Roover et Nicaise n’ont pas suffi au bonheur local. Akandja (3), Willot (3), Colot et Herman en ont décidé autrement.

Sambreville 3 - Loyers 3

Malmenés, les Loyersois prenaient l’avance sur un effort individuel de Horion (0-1, 13e). Les Sambrevillois renversaient la vapeur en début de seconde période via Spitaels (1-1, 27e ; 2-1, 29e). Les visiteurs repassaient devant sur de très belles combinaisons ponctuées par Horion (2-2, 34e) et l’inévitable Coco Ruymbeke (2-3, 38e). Dupont égalisait dans les dernières secondes (3-3, 50e).

Auvelais 7 - Mettet-Oret 7

Les Auvelaisiens menaient 2-0 via Moretti (5e) et Declunder (6e). La marque montait alors à 2-1 (8e), 4-1 (12e et 13e, Moretti), 4-3 (16e, 20e) et à 6-3 (Declunder et Moretti d’une frappe "tchoolienne" dans la lucarne).

Doumont pensait tuer tout suspense dès la reprise (7-3). Les Coalisés faisaient alors parler leur expérience. Lengelé (3), T. Graulus (2) et Léo Graulus (2) se sont partagé les buts visiteurs. "Une mi-temps pour chaque équipe. Imprévisible, Mettet allie un savant mix d’expérience et de jeunesse. Nous sommes inquiets, car il se pourrait que la clavicule de Roelen soit touchée et Grande Y Lara boitait bas", regrettait le coach local Régis Romainville.

"Menés 7-3 par une belle équipe d’Auvelais, nous avons poussé pour revenir et égaliser en fin de match. Sans le gardien adverse, nous aurions pu prendre les deux points", précisait le gardien visiteur Cédric Graulus.

Vedrin 2 - Leuze 3

Dethier, Sulejman et Tonneau se sont partagé les buts leuzois, Bastin et Pinchart, les buts locaux. "Un bon match, avec deux équipes bien organisées et qui ont proposé un beau football. Nous avons eu plus de mal les dix dernières minutes, car nous n’étions que six. Grâce au bon match de notre gardien, nous avons pu garder ce but d’avance", se réjouissait le président Cédric Gérard.

Ciney 2 - Dinant B 4

"Une très belle rencontre de futsal. Le fair-play était de mise malgré l’enjeu pour nous, qui jouons notre place en P1", précisait le coach local Jérôme Renard. Plus réalistes, les Mosans viraient en tête au repos (0-2, 13e et 23e) avant de creuser l’écart dès la reprise (0-3). Contraints d’aligner un vétéran et deux joueurs de la P3, les Cinaciens réduisaient par deux fois la marque, grâce à un Lambert très en verve (1-3) et à Gillet (2-4, 41e). Les buteurs mosans se nomment Hendrick (2), Collart et O. Meyfroidt. "La situation est critique mais pas encore désespérée. Avec l’apport de Jonas Lambert et d’un nouveau transfert, j’ai espoir de sortir la tête de l’eau", concluait le T1 local.

Walcourt 1 - Gourdinne 4

"C’était l’hécatombe. Nous n’étions que trois joueurs du noyau", précisait le buteur local Cédric Coppin. Bauduin (2) et Nicaise (2) se sont partagé les buts gourdinnois. "Mention spéciale à l’équipe qui s’est déplacée à cinq et qui a pu gérer le match et les efforts du début jusqu’à la fin", se réjouissait Guillaume Dogot.