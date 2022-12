Le retour d’un monument à Maredsous

Parmi la belle brochette de spécialistes sur la ligne de départ du 9 kilomètres, Mathieu De Rijdt l’emporte, ne laissant aucune chance à Sébastien Deravet, qui tient à souligner la qualité du fléchage. Après trois mois de galère, de blessure, et de remise en question, Mathis Lange, l’athlète de la Belgique Trail Académie semble de retour. Il s’adjuge la troisième place alors qu’il n’a repris la course à pied sérieusement que depuis une semaine. L’envie de remettre un dossard le démange et le MCNT est la parfaite "pause blocus".

En forme ces dernières semaines, Laurence Roland brille sur la route comme dans la boue. Victorieuse la semaine dernière sur la Corrida de Couvin, elle s’impose pour une trentaine de secondes cette semaine sur un trail bien boueux devant Ingrid Cecchi et Vanessa Repele.

Le triathlète à la silhouette reconnaissable, Alexandre Cellier, impressionne la concurrence en terminant en pôle position sur le 15 kilomètres. Pas forcément spécialiste des trails, il devance Jérôme Chaboteaux et Renan Gossiaux, en reprise après son marathon de Malaga qui a laissé des traces. Plus de trois minutes, voilà l’écart entre Jennifer Mahin et la seconde dame, la basketteuse Stéphanie Ernoux. Nicole Desille compl+ète le podium féminin.

Deux kilomètres, c’est la distance qu’il faut à Daniel Fagi pour laisser ses adversaires en plan et prendre la poudre d’escampette. Il termine devant Thibault De Rijdt et Adrien Vincent, suite à l’abandon pour égarement de Jérémy Morren et Adrien Dewandre. La professeur à l’Université de technologie d’Eindhoven, Banu Aysolmaz se montre impériale. Elle termine avec près de 42 minutes d’avance sur Ninon Legendre et Julie Boqué.