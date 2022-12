Le passage de flambeau après trois ans de disette

Organisé pour la première fois en 2013, sous la houlette du passionné Jean-Marie Lani, le " Maredsous Christmas Night Trail " n’a fait que grandir. À partir de 2014, la société événementielle " Event See ", vient prêter main-forte à Jean-Marie. Le partenariat dure trois ans, avant que ce dernier ne reprenne la main, en solo. En 2018, lors de la dernière édition de Jean-Marie, qui travaillait jusque-là à l’Abbaye de Maredsous et se voit commencer une seconde vie de pensionné, il espère que le " MCNT " va pouvoir vivre encore de beaux jours. Malheureusement pour les traileurs, la reprise ne se fait pas. 2019, 2020, 2021, toujours pas de Maredsous Christmas Night Trail au calendrier. Cet été, Laurent Gillard, en charge de la communication de l’événement depuis ses débuts, et son ami Bruno Lucca, organisent la première édition du " Maredsous Summer Trail ".