Coryn et Fransquet en finale à Pont-à-Mousson

En Benjamine 2, Yasmine du club de Somzée a éliminé Emily Delannoy, en quarts de finale et une joueuse du Grand Est en demi-finales. "En finale, elle a retrouvé une joueuse de Val de Marne qui a remporté toutes ses rencontres, raconte son papa Christophe. En poules, Yasmine s’était inclinée à la belle. En finale, on a eu droit à des matchs très disputés. Après avoir concédé le premier set 11-9, Yasmine a remporté le deuxième 9-11 avant de perdre les deux autres 11-8 et 11-7. C’est une excellente préparation pour les championnats provinciaux."