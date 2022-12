Trophée de Régularité : Thy et Ohey seront-ils rattrapés ?

Juste derrière les Métallos de P3C, c’est Ohey, le leader de P3B, qui s’installe en deuxième position grâce à sa série de 27 matches sans défaite, forcément entamée elle aussi la saison dernière. Battus en février par Leuze (1-0) lors de la 17 journée du défunt championnat, les Standardmen n’avaient plus perdu depuis lors, ajoutant à leurs 13 derniers matches de la saison régulière (11 succès et 2 partages) 14 autres rencontres (13 victoires et un nul) sans être défaits cette saison en P3B. Avant de subir la sévère loi de Ciney B (10-3) lors de ce qui restera la dernière sortie officielle d’Ohey en 2022.

"On a été stoppé méritoirement. Les Cinaciens étaient au-dessus et auraient même pu mettre plus de buts, reconnaît sportivement Vivian Delhalle, le T1 oheytois. J’avais fait le choix de ne pas fermer le jeu, et les gars en face se sont régalés. Avec Loyers, Ciney fait partie des plus belles équipes de la série." La gifle, bien que cinglante, a été digérée à Ohey, dont l’objectif final reste de rejoindre la P2. "Ce 10-3 a été une démonstration de foot. Cependant, ce que je retiens, c’est que nous avons perdu 3 points. Il n’y a rien de mal fait, il reste encore tellement de matches pour tout le monde. Même si nous avions espéré atteindre la barre symbolique des 30 matches sans défaite, ce revers va faire du bien et remettre nos pieds sur terre."

Bien lancés pour récupérer le trophée, Ohey comme Thy ne sont toutefois pas à l’abri de l’un ou l’autre possible retour, notamment de Loyers (P1), dont la série de 19 matches sans défaite est toujours en cours. Et il reste 14 rencontres à disputer parmi l’élite provinciale. Bossière B (P3A) et Lesve (P4C), autres invaincus en championnat, peuvent aussi espérer faire mieux, en cas de sans-faute prolongé.

Classement du Trophée de Régularité L’Avenir

Le top 10 provisoire au 24 décembre 2022

1. 28 matches sans défaite

Thy-le-Château A (P3C)

2. 27 matches sans défaite

Ohey A (P3B)

3. 19 matches sans défaite

– Loyers A (P1) – série en cours

– Spy B (P3A), Étoile Tamines (P4C)

4. 18 matches sans défaite

Sclayn (P3B)

5. 17 matches sans défaite

Bossière-Gembloux B (P3A) – série en cours

6. 16 matches sans défaite

Meux A (D2 ACFF)

7. 15 matches sans défaite

– Lesve-Arbre (P4C) – série en cours

– Vencimont (P3C)

8. 14 matches sans défaite

– Andenne A (P1 Dames) – série en cours

– Jemeppe (P1 Dames), Onhaye B (P2B)

9. 13 matches sans défaite

Leuze A (P3A), Anseremme (P4D)

10. 12 matches sans défaite

Ciney A (P1 Dames), Bonneville et Natoye (P4A), Malonne B (P4B), Saint-Gérard (P4C)