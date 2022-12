Wavre-Lim. 6 - Namêche 9

Les Intéristes ont infligé au leader son second revers de la saison. "Nous menions 0-2 au quart d’heure, précisait le sextuple buteur andennais" Soussou "Jamart. Puis, l’un de leurs joueurs a été exclu." Le repos était atteint sur un score de parité (3-3). Le score passait ensuite à 3-5, 4-6 et 6-9. Les autres buteurs andennais se nomment Hubeaux (2) et Gilson.

Ottignies 6 - Dinant 1

"Si nous avons manqué d’équilibre, nous avons livré une belle prestation. Le score est forcé", analysait le coach mosan Olivier Baudelet, privé de Lenoir, blessé, de Lambotte, suspendu, et de Meurice, malade. Weynant a inscrit l’unique but namurois (0-1 au repos).

Nationale 3B

Jemeppe 7 - Montigny 1

"Nous avons mal démarré avant de jouer avec un bloc bas", précisait le feu follet local Rémi Warnier. Après avoir viré en tête au repos (2-0), les Jemeppois s’envolaient. L. Napoleone (17e, 44e, 48e), Mélotte (24e), Ré. Warnier (30e, 36e) et Barbach (50e) se sont partagé les buts locaux.

Manage 4 - Loyers 4

"Un bon point, car nous étions menés 4-1 à huit minutes de la fin", précisait le coach loyersois Nicolas Nellis. Tadjenant a inscrit les buts namurois.

Pont-de-Loup 3 - Sambreville 1

"Au vu des occasions, nous méritions le partage", précisait le coach sambrevillois Dylan Boucha. Le score était de 1-0 au repos. Furnémont relançait le suspense dans les dernières minutes (2-1).

Thulin 5 - Florennes 8

Menés 2-0, les Florennois égalisaient avant la pause (2-2). La seconde période commençait sans M. Delcourt, blessé. Zingle creusait l’écart (2-4) sur deux tirs repoussés par l’équerre. L’égalisation concédée (4-4), les Aviateurs se montraient réalistes. A. Delcourt (3), Zingle (3), Cheront et Jadoul se sont partagé les buts namurois.

Nationale 3C

Mont 9 - Verviers 6

Malgré l’absence de leur coach Didier André, les Mosans ont pris la mesure des deuxièmes classés (avant leur déplacement en bord de Meuse). Le repos était atteint sur un score de parité (3-3). Menés 3-6, les Namurois profitaient de leur supériorité numérique pour renverser la vapeur. J. Mayanga (7), Boussifet et Dechamps se sont partagé les buts. "Chapeau à Greg Gilles pour sa gestion", précisait Denis Boussifet.

Tintigny 3 - Anhée 3

Privés, entre autres, de J. Dubois, les Mosans ont arraché un bon point. De 1-0, la marque passait à 1-1 (Jacquet), 2-1, 2-2 (Nazé), 3-2 et à 3-3 (Jacquet). "À noter la solide prestation de notre gardien Florian Goderniaux, qui joue avec notre équipe B habituellement", précisait Romain Ravet.

W. Y Fallais 6 - Gedinne 6

En déplacement chez la lanterne rouge, les Ardennais, menés 6-4, ont arraché le partage dans les derniers instants. J. Fondaire (2), Bodart, Collart, Mathieu, qui évoluait dans les buts, et Sohy se sont partagé les buts gedinnois.