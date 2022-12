J’avais besoin de lâcher, de faire autre chose. Alors je me suis remis à la course, j’ai joué beaucoup au padel. Je ne le cache pas, c’est un changement de vie important. Non seulement pour moi mais aussi ma famille. J’ai aussi eu l’occasion d’aller voir jouer mon fils, ce qui n’était pas toujours évident auparavant (NDLR: il évolue à Meux en U19 interprovinciaux). J’ai complètement décroché puisque hormis un ou deux matches de Meux, je n’ai plus été voir de matches de premières. Cela m’a fait du bien mentalement, psychologiquement après toutes ces années de routine… La pause m’a fait du bien mais comme j’en ai déjà parlé avec mon épouse, je me sens prêt à reprendre du service.

On ne vous a pas beaucoup entendu après votre départ à Aische. Celui-ci était-il uniquement lié à un ras-le-bol ou y avait-il autre chose comme on a pu l’entendre, comme des relations tendues avec certains joueurs ?

Disons, que c’est un tas de choses qui ont fait déborder le verre, une accumulation. Il n’y a rien eu avec le club, ni avec la majorité des personnes. Mais en effet il y a eu des tensions même si ce n’est pas la raison principale. Et ce n’est certainement pas, comme j’ai pu l’entendre de la bouche du président à la télévision, la défaite contre le Pays Vert qui a provoqué tout cela. Pour être honnête, je voulais déjà le faire après la victoire à St-Symphorien. Pendant sept ans, on a fait du super boulot (NDLR: avec plusieurs participations à un tour final), dans un club familial sur lequel je ne cracherai jamais mais quand ce dernier n’a pas eu un seul mot pour le travail accompli, pas uniquement pour moi, mais le staff en entier, j’ai été très déçu. On n’a pas toujours eu ces petits mots d’encouragement que tout être humain apprécie d’entendre.

Vous avez déjà eu des propositions ?

Assez vite, on m’a proposé des trucs et ce n’est plus un secret, j’ai été contacté par Gosselies par exemple. Mais c’était trop tôt, il me fallait une coupure et puis jouer le bas du classement avec le risque de me retrouver en P1 Hainaut où je ne connais personne. Il y avait aussi une possibilité d’entraîner des jeunes élites mais là c’est un tout autre défi avec des horaires contraignants.

Vous avez coupé les ponts mais en même temps, vous avez un beau-fils qui joue toujours à Aische. Comment cela se passe ?

C’est une situation spéciale mais avec le temps, voilà, c’est devenu plus facile. Je fais la part des choses.

Comment envisagez-vous l’avenir ? À quel niveau vous voyez-vous coacher ?

J’ai envie d’un projet ambitieux à moyen terme, sérieux, que ce soit en en D3 ou en P1. Je suis prêt pour cela, je ne ferme aucune piste mais je vais prendre le temps pour faire le bon choix, trouver le club où je serai soutenu, où je ne me sentirai pas seul à certains moments. Je me suis mis en ordre avec les diplômes la saison dernière (UEFA A), mentalement je suis retapé.