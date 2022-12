Transfert : Du Condrusien (P1) à Gosselies (D3A ACFF) pour Basile Pingaut

Patrick Pratz, passé de Tamines à Couvin/Mariembourg il y a quelques jours, ne sera pas le seul joueur de la province à changer de club au mercato hivernal. Basile Pingaut va quitter le Condrusien, en P1, pour la D3 de Gosselies. "J’ai très longtemps hésité et c’est un peu le cœur lourd que j’ai pris cette décision mais c’est peut-être la dernière opportunité pour moi d’aller plus haut, justifie le défenseur de 29 ans. Le Condrusien, c’est un staff extraordinaire, des joueurs sensationnels et des dirigeants en or. Franchement, c’est un club où j’ai pris mon pied du début à la fin. Mais il y a des opportunités à saisir et j’ai tranché."